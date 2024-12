Riminitoday.it - Riconoscimenti e brindisi nella tradizionale cerimonia di fine anno del Comune di Misano

Leggi su Riminitoday.it

A pochi giorni dal Natale si è svolta, nel tardo pomeriggio di ieri, ladial Teatro Astra, un momento voluto dall’amministrazione comunale per tracciare il bilancio dell’azione amministrativa, fissare gli obiettivi per il nuovoe per premiare i cittadini che.