Riapre il Corridoio Vasariano a Firenze | taglio del nastro agli Uffizi

ildelil 21 dicembre ildegli, chiuso dal 2016 per consentire la realizzazione di necessari interventi di adeguamento alle più recenti norme sulla sicurezza. Reso per la prima volta accessibile a tutto il pubblico, visitatori da ogni parte del mondo potranno quotidianamente godervi una passeggiata panoramica unica sopra il centro di; un percorso che, prendendo avvio da un apposito ingresso al primo piano dalla Galleria delle Statue e delle Pitture, li porterà a camminare sopra il Ponte Vecchio, in modo da raggiungere, di là dall’Arno, il giardino di Boboli e la reggia di Palazzo Pitti. Più che un viaggio, evidenzia Gallerie degli, sarà un vero e proprio salto indietro nel tempo di quasi mezzo millennio, quando ilfu creato.