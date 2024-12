Ilfoglio.it - Renzi addita le sorelle Meloni, ma non dimentichi il resto della mandria

Anni di persecuzione (letterale) e di ansia e di cinico sputtanamento senza prove, anni di messa al bando dalla politica piena senza un indizio che avesse peso. Così vanno le cose in Italia, mentre si spera inutilmente da trent’anni che quest’oscenità venga riconosciuta e messa al bando da un paese minimamente civile. Motivo per cui Matteofa benissimo a denunciare lo stato delle cose. Una cosa santa. Senza però dimenticare come le, da lui indicate come burattinaie dell’origine eperduranza dei suoi guai, senza l’aiuto generoso delle signorine Milella, dei signorini Travaglio e Lerner, del signor Bersani con relative mucche al seguito, prima, quindisignorina Schlein, alla testa dell’identica(trattasi quimedesima signorina con cuipare stia per maritarsi), ecco: senza dimenticare, si diceva, come le terribili, tutte sole col loro piemme, avrebbero al massimo sferruzzato la maglia.