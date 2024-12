Infobetting.com - Real Betis-Rayo Vallecano (domenica 22 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Matagigantes attesi al Benito Villamarin

Leggi su Infobetting.com

Ilha chiuso il girone di Conference League al quindicesimo posto e si è qualificato ai sedicesimi di finale: non è un segreto che gli andalusi potessero fare molto di più, in una competizione che li ha opposti a rivali non certo insormontabili. Anche nelle vittorie i Verdiblancos hanno convinto poco: giovedì notte hanno .InfoBetting: Scommesse Sportive e