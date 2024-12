Ravennatoday.it - Ravenna calcio, al Benelli arriva il Progresso: giallorossi costretti a fare i conti con numerose assenze

Leggi su Ravennatoday.it

Domenica pomeriggio ilscenderà in campo al "" per affrontare il, nell'ultima partita del girone di andata. Una sfida delicata per icon: Milan e Rossetti squalificati, mentre Nappello, Mereghetti, Mauthe e Drappelli.