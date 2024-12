Ilgiorno.it - Raid vandalico in via Lazzaretto

Oltre dieci auto danneggiate in via. Le immagini delnon hanno tardato a circolare sui social network. Gli autori, ancora ignoti, hanno letteralmente percorso l’intera via colpendo ogni auto nel loro cammino, causando danni significativi e scatenando rabbia e indignazione tra i residenti. Non si è fatta attendere la reazione del gruppo della Lega, Massimo Cozzi, che ha annunciato la richiesta di maggiori controlli. "È necessario potenziare la presenza delle forze dell’ordine e l’installazione di sistemi di videosorveglianza perché simili episodi non si ripetino più". Ch.Sor.