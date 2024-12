Teleclubitalia.it - Quarto: dopo 30 anni torna alla luce un mausoleo funerario del I secolo dopo Cristo

Leggi su Teleclubitalia.it

Nel corso dei lavori di ampliamento della strada in corso in via Casalanno ac’è stata una importante attività di recupero archeologico. “30dai primi scavi e grazie anche ai lavori di ampliamento e parziale rifacimento di via Casalanno, con grande emozione abbiamo riportato, con una importante opera di bonifica .L'articolo30undel ITeleclubitalia.