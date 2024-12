Viterbotoday.it - Quando riapre la strada Valle di Vico chiusa per frana

Leggi su Viterbotoday.it

Laprovinciale 39dial traffico per, interventi in corso per la messa in sicurezza. A seguito di unache ha parzialmente invaso la carreggiata al chilometro 5,500 circa, la provinciale è stataal traffico dalla serata di giovedì 19 dicembre, con.