Genovatoday.it - Quando iniziano (e quanto durano) i saldi invernali 2025 in Liguria

Leggi su Genovatoday.it

Prenderanno il via quasi tutti insieme gli appuntamenti con iin Italia. Quasi, perché ogni regione in realtà scegliefar partire e finire il periodo che comunque dovrà durare otto settimane al massimo. In, si inizia sabato 4 gennaio e si va avanti fino a.