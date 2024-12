Cms.ilmanifesto.it - Quando i bambini non sono solo «piccoli primitivi» e le fiabe ci conducono nella «tana del lupo»

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Non è un caso che la scoperta dell’infanzia, per citare Maria Montessori, avvenga a cavallo tra 800 e 900, in quei decenni in cui medicina, antropologia, psichiatria puntano i riflettori .non» e lecidel» il manifesto.