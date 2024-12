Lanazione.it - “Puccini Manifesto“. Più giorni di apertura e visite guidate

La mostra “Giacomo. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, in corso alla Ex Cavallerizza di piazzale Verdi, aumenta ididurante il periodo natalizio. Fino al 6 gennaio sarà infatti aperta tutti icon orario 10-19, mentre il 25 dicembre sarà aperta dalle 15 alle 19. Durante il periodo sarà possibile usufruire anche dia prezzo speciale, che consentiranno un percorso ragionato tra gli oltre 100 manifesti originali che raccontano il rapporto di Giacomocon il cartellone pubblicitario, la sua vita, la sua musica, le sue passioni, le sue amicizie e il suo ruolo per lo sviluppo pubblicitario in Italia. Lesono previste alle ore 16:30 nei21, 22, 28 e 29 dicembre. La durata è di 45 minuti e il costo è di soli 5 euro oltre il prezzo del biglietto (che per i residenti nel Comune di Lucca è di 8 euro dal 21 al 29 dicembre compresi).