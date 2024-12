Pianetamilan.it - Primavera – Le formazioni di Monza-Milan: Guidi si affida a Ibrahimovic

Sono da poco uscite leufficiali del match, valido per la 17^ giornata del campionato1, fra. I rossoneri cercano la seconda vittoria consecutiva, mentre i padroni di casa hanno l'obiettivo di fare punti per allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione. Federico, tecnico rossonero, sinuovamente a Maximilianin attacco, supportato da Filippo Scotti. In difesa, invece, spazio a un reparto formato da Bakoune, Dutu, Nissen, Perera. Ildi Brevi risponde con un roccioso 3-5-2. In avanti ci sarà Longhi supportato da Giubrone, mentre dietro è riconfermato il trio Azarovs, Domanico, Crasta. Ecco, di seguito, ledelle due squadre.(3-5-2): Ciardi; Azarovs, Domanico, Crasta; Bagnaschi, De Bonis, Nene, Berretta, Ballabio; Longhi, Giubrone.