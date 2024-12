Fanpage.it - Previsioni traffico autostrade Natale 2024: i giorni da bollino rosso per le vacanze invernali

Leggi su Fanpage.it

Da oggi, 21 dicembre, e almeno fino a domenica 5 gennaio si prevede un intensosulle, per l'esodo natalizio in vista delle festività di fine anno. Le principali arterie coinvolte saranno quelle in uscita dalle grandi città, come la A4.