Foggiatoday.it - Pranzo di Natale di Sant'Egidio a Foggia, una catena di solidarietà unisce la città: il vescovo Ferretti a tavola con le persone fragili

Leggi su Foggiatoday.it

Fervono i preparativi per ildidella Comunità didi, un appuntamento che quest'anno vedrà per la prima volta l'organizzazione di un momento di condivisione speciale per le, gli anziani soli e i migranti. L’evento si terrà il 25 dicembre nella.