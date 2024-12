Ilgiorno.it - Più di un chilo di droga in casa: arrestata coppia di sudamericani

Milano, 21 dicembre 2024 – Avevano une 100 grammi di cocaina in, materiale per confezionare le dosi e una macchinetta contasoldi. Per questo, una peruviana di 47 anni e un dominicano di 38 sono stati arrestati dagli agenti della Questura in un appartamento di via Bolla a Milano, nel quartiere Gallaratese, zona tradizionalmente calda sul fronte della criminalità. Nell'appartamento gli agenti hanno trovato anche 1.200 euro in contanti, probabilmente frutto di un’attività di spaccio. Sempre la polizia l’altro giorno, martedì 17, aveva arrestato tre marocchini di 22, 26 e 31 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il terzetto è stato sorpreso a spacciare nella zona boschiva di Rogoredo, in prossimità dei binari ferroviaria lungo via Sant’Arialdo.