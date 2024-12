Lanazione.it - Picchia la compagna mentre tiene in braccio il figlioletto, era ubriaco e drogato

Pontedera (Pisa), 21 dicembre 2024 – Prima ha colpito la convivente al volto,lei teneva inil lorodi pochi mesi, ferendola al labbro. Poi – evidentemente alterato – si è rivolto ai carabinieri di Calcinaia, intervenuti dopo la segnalazione di un passante al 112, con offese, sputi, spintee strattoni. Alla fine i militari dell’Arma hanno arrestato l’uomo, un extracomunitario già noto alle forze di polizia, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La donna, che ha riferito di aver subito in passato analoghi episodi di violenza, ha rifiutato le cure mediche. Il bambino è rimasto fortunatamente illeso. Poiché l’uomo era sempre più agitato, è stato necessario portarlo al pronto soccorso di Cisanello a Pisa, dove gli esami hanno rilevato un tasso alcolemico di 2,36 grammi per litro e l'assunzione di stupefacenti.