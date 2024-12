Fanpage.it - Perché Balotelli in due mesi ha giocato solo 49 minuti col Genoa senza toccare quasi mai palla

Leggi su Fanpage.it

è stato tesserato dallo scorso 28 ottobre, è stato a disposizione per sette partite. SuperMario non ha maida titolare ed ha disputato appena 49, e va ancora a caccia del primo gol in Serie A, che gli manca dal 2020.