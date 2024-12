Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 32 miliardi | 300 milioni in più dello scorso anno e 500 milioni più del Natale pre Covid

Feedpress.me - Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 3,2 miliardi: 300 milioni in più dello scorso anno e 500 milioni più del Natale pre Covid

Leggi su Feedpress.me

Per ildigli3,2di euro: 300in piùe 500più delpre. L’impennata nella spesa è determinata, però, non dai maggiori consumi, ma dagli aumenti generalizzati dei prezzi, delle tredicesime e degli occupati nell’, il 2024, che sarà ricordato come quello del boom storico dell’occupazione. E’ quanto.