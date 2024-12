Ilnapolista.it - Pellegrini: «Sono sempre stata molto sensibile, non ero mai riuscita a farlo vedere perché veniva fuori l’atleta»

Federicasi racconta a Sportweek. Un’intervista più intima e personale sul suo ruolo di madre e il rapporto con la piccola Matilde. Poi anche l’esperienza a Ballando con le stelle.Leggi anche: Federica: «Ceccon? Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi»: «Mi manca l’adrenalina delle gare»Da quando è mamma è cambiato il suo rapporto con il tempo?«Sì, per me è stato uno choc. Finché sei responsabile solo di te stesso, il tempo che passa non lo calcoli. Non lo facevo nemmeno io che ho passato una vita a contare i secondi in vasca. La cosa che mi ha totalmente sballato con la nascita di Matilde, che mi ha rotto e allo stesso tempo aggiustato qualcosa dentro, èproprio il percepire su di lei lo scorreredel tempo. Ecco, arrivo a dire cheil tempo che prendeva un’altra forma èforse la cosa più potente di questopercorso».