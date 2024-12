Calcionews24.com - Pecchia: «Voglio un Parma battagliero, ora servono punti. Parole Ranieri? Rispondo così»

Leggi su Calcionews24.com

Ledi Fabio, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro la Roma. I dettagli Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida alla Roma. MOMENTO – «Già ne abbiamo parlato, non dobbiamo portarcela troppo dietro. E’ stato pesante, ci ha dato fastidio, ma .