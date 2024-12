Bresciatoday.it - Paura in strada, investita una ragazzina: portata al pronto soccorso pediatrico

Leggi su Bresciatoday.it

Tantaquesta mattina in via Antonio Schivardi a Brescia, dove – poco prima delle 9.30 – una ragazza di 13 anni è statada un’auto per cause ancora in fase di accertamento. L’episodio, che inizialmente ha destato grande preoccupazione, ha richiesto l’intervento dei soccorsi del 118.