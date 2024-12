Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri firmano il settimo successo consecutivo agli Italiani 2024

E sono sette. Charlénee Marcohanno incasellato ilai Campionatididi, inondando di grande bellezza il ghiaccio dell’Acinque Ice Arena di Varese. Una prestazione importante per gli allievi di Barbara Fusar Poli che, per l’occasione, hanno apportato alcune piccole modifiche al loro programma a tema “robot” per essere più performantiocchi della giuriaEuropei di Tallinn.Gli azzurri, reduci dall’ottima seconda piazza ottenuta alle Finali Grand Prix, hanno ottenuto nello specifico il massimo del livello in tutti gli elementi a chiamata, guadagnando in ogni casella un GOE semplicemente stellare, con nota di merito per il sollevamento combinato straight/rotazionale, per il set di twizzles e per tutte le sequenze di passi.