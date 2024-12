Oasport.it - Pattinaggio artistico, Conti-Macii trionfano ai Campionati Italiani 2024

Si concludono nel segno di Sara-Niccolòdi, evento appena concluso a Varese, precisamente presso il ghiaccio dell’Acinque Ice Arena.Gli attuali leader del movimento nostrano delle coppie hanno brillantemente consolidato il primo posto già ottenuto in scioltezza nello short pattinando un free program da capogiro con cui hanno conquistato 145.25 (74.09, 71.16) per 221.36, merito di un layout pulito sotto ogni aspetto, ciliegina sulla torta di una competizione chiusa senza la minima sbavatura.Da citare poi il posto d’onore raccolto da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali si sono attestati in zona 117.90 (57.55, 62.35) per 188.21 precedendo Irma Caldara-Riccardo Maglio, terzi con 99.53 (49.35, 50.20) per 159.46.Il prossimo impegno per ciò che concerne ilsaranno iEuropei, in scena a Tallinn nel mese di gennaio.