Brindisireport.it - Parcheggi per palasport e stadio, dal Consiglio comunale l'ok agli espropri

Leggi su Brindisireport.it

FRANCAVILLA FONTANA - Ildel 20 dicembre ha dato il via liberanecessari per la realizzazione deiprevisti per il Palazzetto dello Sport e lodi Francavilla Fontana. Gli interventi saranno realizzati con i 6,5 milioni di euro stanziati dal Governo.