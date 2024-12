Papa | a Gaza negato ingresso a Patriarca

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 Nell'udienza con la Curia romana per gli auguri di Natale, ilha denunciato che le autorità israeliane hannol'accesso aaldi Gerusalemme, cardinal Pizzaballa. "Ieri il cardinale non lo hanno lasciato entrare a, come gli avevano promesso", ha detto Francesco. "E sono stati bombardati bambini. Questa è crudeltà, non è guerra. Voglio dirlo perché tocca il cuore".