Paolo Sorrentino firma il nuovo corto Moncler

Gli sci che fendono la neve fresca, la funivia che si eleva verso vette imbiancate, e il brivido della brezza che accarezza il volto durante una discesa: pochi piaceri incarnano l’essenza dell’inverno come questi. Con il solstizio d’inverno, che segna ufficialmente l’inizio della stagione più magica dell’anno,Grenoble celebra questa atmosfera con un progetto unico, affidandosi alla maestria del pluripremiato regista. Il risultato è Winter Can’t Wait, unmetraggio che racconta l’amore per l’inverno e il valore dello stare insieme., con la sua inconfondibile sensibilità artistica, trasforma le immagini in un omaggio poetico e ironico ai momenti più autentici che la montagna sa offrire. La narrazione si snoda attraverso una serie di fotogrammi che esaltano la bellezza dell'abbigliamento tecnico e audace diGrenoble, proveniente dall’archivio della collezione, immergendo lo spettatore in un mondo di colori, emozioni e complicità.