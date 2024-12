Arezzonotizie.it - Panno del Casentino: Consiglio regionale approva atto presentato da Marco Casucci

Leggi su Arezzonotizie.it

Chiedere al Ministero del Made in Italy di portare avanti misure volte a salvaguardare e sostenere la manifattura deldel, e allo stesso tempo mettere in campo azioni di sostegno per la salvaguardia dell’occupazione.Sono i due impegni contenuti in un ordine del giorno del.