Palermotoday.it - Palermo Premia lo Sport, festa al Politeama: la città abbraccia i suoi campioni

Leggi su Palermotoday.it

Due ore intense ed intrise di entusiasmo, per "lo2024". Ladedicata agli atleti, tecnici, dirigenti, società ed organizzatori andata in scena stamane al, pieno in ogni ordine di posti. La manizione, iniziata puntualmente alle 10 con le note delll’inno di.