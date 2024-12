Thesocialpost.it - Palermo, crolla torre in una pizzeria colpita da un fulmine: quattro feriti

Incidente in Italia a causa del maltempo:persone sono rimaste ferite a, due delle quali in modo grave, nellaBraciera in Villa, nella storica villa Lampedusa, dopo essere state colpite dai detriti di una antica. Il crollo della struttura, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato causato da unimprovviso.Leggi anche: Germania, attentato al mercatino di Natale: 2 morti e 68, 15 gravi. “Autore è saudita”L’incidente si è verificato nella serata del 20 dicembre durante un nubifragio. Isono tre donne che stavano cenando nel locale, una trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico mentre le altre due hanno riportato fratture a una spalla e a una mano. Ferito anche il cuoco del ristorante che sarebbe stato sfiorato dalla scarica elettrica.