Operazione Capodanno sicuro Pericolosi e mal conservati | sequestrati 121mila fuochi d’artificio

“Dynamite“ è il nome che è stato dato ai botti che erano pronti ad essere sparati per salutare il 2024. Nel corso di un ampio programma di controlli per contrastare la produzione, importazione e vendita illegale di materiali esplodenti, il comando provinciale della Guardia di Finanza ha sequestratoarticoli pirotecnici del valore commerciale di oltre 100mila euro. I botti sono stati trovati in tre negozi di Vigevano, Landriano e Voghera. I prodotti non rispettavano le dovute cautele di commercializzazione. I militari, durante le ispezioni, hanno scoperto le gravi violazioni, accertando "un’incauta gestione dello stoccaggio dell’ingente quantità die riscontrando l’assenza di quasiasi misura di sicurezza. In particolare le confezioni di articoli erano state abilmente occultate dietro scatole di altri prodotti altamente infiammabili".