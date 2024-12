.com - Open Arms, Salvini “Riforma della giustizia ancora più urgente”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati tre anni impegnativi, ma è il riconoscimento che una politica seria di contrasto all’immigrazione clandestina non solo è legittima ma è doverosa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, parlando con i giornalisti a Roma, in merito alla sentenza di assoluzione sul caso.“E’ una sentenza giusta, che mi attendevo, ma è un processo che è costato diversi milioni di euro”, ha aggiunto.“Sicuramente la sentenza di ieri non metterà nessun ministro in difficoltà nel suo lavoro”, ha sottolineato, che a chi gli chiedeva se dopo la sentenza sia più forte del premier Giorgia Meloni sul fronte dell’immigrazione, ha risposto “Non è una prova di forza, semmai era una prova nei confronti di associazioni straniere finanziate da personaggi come Soros e compagnia, che finanziano la distruzionenostra identità.