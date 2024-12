Lapresse.it - Open Arms, Salvini cita Ezra Pound e ringrazia tutti: “Mai mollare”

Leggi su Lapresse.it

“Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per difendere le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui. Grazie e ancora grazie, mai”. Così in un video sui suoi canali social il vicepremier e leader della Lega, Matteo, cheun aforisma didopo l’assoluzione nel processoa Palermo.