Sbircialanotizia.it - Open Arms, Salvini a Roma festeggia assoluzione e attacca la sinistra

A Largo di Torre Argentina l'incontro con simpatizzanti che gli consegnano lo striscione 'Il fatto non sussiste' ''Non sono abituato a fuggire dalle mie responsabilità a differenza di altri. E quando faccio una cosa ci metto la faccia, non sono abituato a cercare capri espiatori o colpevoli. In quel Tribunale ho sempre detto 'rivendico tutto .