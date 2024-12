Ilgiorno.it - On bel teater foeura de porta a Lugan

e Fabio Wolf Vist che oramai l’è quasi festa, in sta settimana ve voeurom consiglià on bel girettde, minga propi chì de drée, ma addirittura in Svizzera, a, che l’è semper ona bella cittaa de visità cont el sò LAC, no el lagh d’acqua in comproprietà cont l’Italia, ma on grand center cultural internazional. Sott a la direzion del Carmelo Rifici per ele dell’Andrea Amarante per la musica el lavora sora la produzion artistica per fà incontrà i art. L’è dervìi del 2015, g’ha on museo d’art svizzera, el MASI, e l’è staa ideaa de l’architett Ivano Gianola, esponent de spicch de la Scola Ticines. La sala teatral la pò ospità fin a milla spettator e la g’ha on’acustica sorprendent. Propi chì gh’è in scena el musical pussé irriverent e anarchich de la storia delmusical, el leggendari “Rocky Horror Show” del genial Richard O’Brien in d’ona noeuva produzion del regista de Broadway Sam Buntrock.