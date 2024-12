Unlimitednews.it - Oman Air, volo inaugurale per la tratta Roma-Muscat

(ITALPRESS) –Air annuncia un importante traguardo del proprio percorso di trasformazione: ildella. Il nuovo servizio potenzia la connettività tra Italia e, con quattro voli settimanali diretti a partire da soli 218 euro a, e assicura connettività continua con Medio Oriente, subcontinente indiano e Asia-Pacifico. Ilè decollato dalInternational Airport il 20 dicembre alle 15:00 ora locale e ilè partito alle 20:30 dello stesso giorno.All’inizio di dicembre, Pierluigi D’Elia, ambasciatore italiano in, ha incontrato Con Korfiatis, CEO diAir, per celebrare l’evento e sottolineare l’importanza, per entrambi i paesi, di queste nuove rotte.L’ambasciatore ha elogiato il profondo e duraturo rapporto tra Italia e, ricordando i forti legami diplomatici, culturali ed economici sviluppati e fioriti nel corso degli anni, e ha espresso orgoglio per la collaborazione tra i due paesi, osservando come il nuovo servizio di voli diretti rafforzerà ulteriormente le loro mutue relazioni.