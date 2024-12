Ilrestodelcarlino.it - Novellara, furto con spaccata al bar di Santa Maria

(Reggio Emilia), 21 dicembre 2024 - Ancora unin un locale pubblico della Bassa. La scorsa notte ignoti sono entrati all’interno del bar di piazza Prati della Fiera, adi, lungo la strada che collega Bagnolo. Dopo aver infranto il vetro inferiore di una porta laterale usando un sasso per crearsi un varco, gli intrusi sono entrati nel bar per puntare al fondo cassa, per un bottino di alcune centinaia di euro, portandosi via anche alcune confezioni di sigarette. Nelle prime ore del mattino, al momento dell’apertura del locale, ci si è accorti del. Il titolare ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per un primo sopralluogo, eseguito dai carabinieri della locale caserma. Sono in corso indagini per risalire agli autori del, sperando che pure le telecamere della zona possano fornite elementi utili al lavoro degli investigatori.