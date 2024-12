Quicomo.it - “Non me ne frega se ti uccido, sono assicurato”. Il racconto shock di un ciclista aggredito a Villa Guardia

Una tranquilla uscita in bicicletta lungo la ciclopedonale disi è trasformata in un incubo per G.F.,che l'altro ieri, 19 dicembre 2024, è stato vittima di un episodio tanto assurdo quanto inquietante. Prima quasi investito, poi inseguito, speronato e infineda.