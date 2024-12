Netanyahu | no tregua finché Hamas a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 Il premier israelianonon firmerà un accordo sugli ostaggi, se questo implica la fine della guerra a. Lo ha detto in un'intervista al Wall Street Journal. "Non accetterò di porre fine alla guerra prima di aver rimosso. Non li lasceremo al potere a, a circa 50 chilometri da Tel Aviv", ha affermato. Nei giorni scorsi, nei colloqui tra mediatori al Cairo,si erano intensificate le voci di un accordo ormai vicino sul cessate il fuoco e liberazione ostaggi.