Nespresso, progetto 'da chicco a chicco': per Banco Alimentare Puglia e Daunia 120.000 piatti riso

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Undi caffè che può trasformarsi in undiper chi ne ha bisogno con il supporto didellae dellae FondazioneArca con ilCucine Mobili a Bari. Tutto grazie all'impegno di chi sceglie di riciclare le capsule di caffè in alluminio di, che dal 2011 ha attivato il“Da” per consentire di rigenerare i due materiali di cui sono composte le capsule, alluminio e caffè, e sopperire a una dinamica di riciclo che non consente alle capsule di essere conferite nella raccolta differenziata, nonché di essere rilevate dagli impianti di riciclo in Italia perché piccole e leggere come altri oggetti in alluminio.È infatti dal recupero dei due materiali, alluminio e caffè, questo poi usato per il fare compost per la coltivazione di, che nascono i circa 110 quintali di(circa 120.