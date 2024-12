Sbircialanotizia.it - Nel 2024 tiene consenso Governo, Meloni guida hit parade leader

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le rilevazioni del rapporto Human index di Vis Factor per Adnkronos. Cresce gradimento Tajani, primo tra i ministri. Italiani preoccupati per ambiente, lavoro, sanità e immigrazione.maggioranza tagliano il traguardo delcon una sostanziale tenuta di consensi e sentiment. Lo rileva il rapporto Human Index di fine anno realizzato per Adnkronos da Vis .