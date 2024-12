Repubblica.it - Natale 2024, i libri da regalare a chi vuole scoprire il futuro

Leggi su Repubblica.it

Questa è una lista di saggi perfetti da(e non solo) a chi desidera comprendere meglio i grandi cambiamenti dell’era digitale. E a chi continua a farsi domande sul domani, in un’epoca in cui le risposte sono sempre più spesso affidate alle macchine