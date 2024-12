Calcionews24.com - Napoli, triplice obiettivo per Conte a Genova: vittoria, record e vetta momentanea

Leggi su Calcionews24.com

Sarà una partita molto importante per ilquella in trasferta contro il Genoa: ecco i motivi Tutte le partite sono importanti, ma alcune nascondono ancora più significato. Ilsfiderà il Genoa a Marassi sabato alle ore 18:00 e La Gazzetta dello Sport ricorda tre motivi per cui questo match potrebbe avere risvolti importanti. .