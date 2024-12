Rompipallone.it - Napoli senza freni: tre colpi a gennaio, Conte sorride

Ultimo aggiornamento 21 Dicembre 2024 13:04 di Giancarlo SpinazzolaAzzurri scatenati sul mercato, il tecnico salentino è pronto ad accogliere i nuovi acquisti: svelati tutti gli obiettivi.Il sabato di Serie A si aprirà come di consueto alle ore 15, con la sfida tra Torino e Bologna. Al match dell’Olimpico Grande Torino farà seguito l’incontro tra Genoa e. Gli azzurri di mister Antoniosono chiamati a seguire la strada tracciata a Udine, nel tentativo di portare a casa il massimo bottino. Intanto, per il tecnico leccese sono in arrivo splendide notizie riguardanti il calciomercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è scatenato, dopo aver definito il primo innesto spuntano altri obiettivi: la situazione., Hasa e non solo: si pesca dai top club di Serie A per rinforzare la rosaDopo aver definito l’arrivo del giovane Luis Hasa, trequartista proveniente dal Lecce, ilè pronto a battere altri importanti