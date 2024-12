Riminitoday.it - Mobilità dolce, due progetti del Comune di Riccione candidati al bando promosso dal ministero allo Sport e i Giovani

Leggi su Riminitoday.it

Ampliare e rendere ancora più sicura la rete ciclabile cittadina, incentivando l’uso della bicicletta e migliorando la qualità della vita per tutti i cittadini è l’obiettivo chesi prefigge con il piano degli interventi realizzati e in programma per lo sviluppo della rete delle piste.