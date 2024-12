Ilgiorno.it - Milano, 43enne ferito all’orecchio in via Sonnino: l’aggressore puntava alla testa

, 21 dicembre 2024 – Un quarantunenne di nazionalità cinese è stato colpito di striscio all'orecchio da un colpo di arma da fuoco qualche minuto prima delle 18.30 di sabato 21 dicembre in via, a due passi da piazzale Accursio. Stando alle prime informazioni, l'uomo è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in ospedale in codice verde, quindi in condizioni non preoccupanti, anche se il punto in cui è stato colpito lascia pensare che l'aggressore abbia mirato. L'intervento della polizia Del caso si stanno occupando gli agenti della Questura, che hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per capire il contesto in cui è avvenuto il raid e per arrivare in tempi brevi a identificare la persona entrata in azione. Sul posto anche gli specialisti della Scientifica per effettuare i rilievi e isolare tracce utili alle indagini della Squadra mobile.