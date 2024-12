Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Cardinale-tifosi, distacco traumatico. Clima molto acido”

Verona-0-1, una brutta partita per i rossoneri che dà però respiro alla classifica e a Paulo Fonseca. Il Diavolo, a pari partite giocate, si trova a meno cinque dalla Lazio quinta in classifica. Tante le reazioni nel post partita. Franco, giornalista che segue il mondo, ha scritto un pezzo su 'Il Corriere dello Sport', parlando del nuovo investimento die RedBird e dello scollamento con irossoneri. Ecco il parere di. "Nemmeno la mossa a sorpresa di Gerryriesce a rianimare squadra e tifoseria che restano come congelati. Infatti all’intervallo di Verona continuano i cori destinati appunto al proprietario del club rossonero. Si possono avere i conti in perfetto, come succede appunto al, si possono chiudere i due ultimi bilanci in attivo, ma in assenza di risultati sportivi confortanti come quelli scanditi in campionato da Fonseca, tutto torna in discussione.