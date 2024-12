Liberoquotidiano.it - Migranti: Faraone, 'servono flussi legali e formazione in Africa'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - “Per affrontare il fenomeno deinoncerto i centri in Albania ma un sistema diche includa anche laprofessionale e linguistica deiin”. Lo ha detto Davide, capogruppo di Italia viva alla Camera, a Skytg24.“Nei centri in Albania sarebbero dovuti andare, nelle intenzioni del governo, 24 persone. Quindi un numero comunque irrisorio. L'idea, poi, che questi centri svolgano una funzione di deterrenza è del tutto farlocca. Dubito fortemente che chi parte dall'profonda per fuggire dalla disperazione, abbia letto una delle poche interviste in cui Giorgia Meloni parla dei centri albanesi", ha aggiunto."Il governo dovrebbe piuttosto aumentare gli strumenti per accedere legalmente al nostro Paese. E quindi stabilire un numero dida far venire in Italia per rispondere alle necessità delle nostre imprese, insegnando loro prima, in, la lingua e i lavori in cui possono essere impiegati.