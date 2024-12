Superguidatv.it - Michele Padovano a Verissimo: i suoi 17 anni all’Inferno | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha raccontato 17infernali. L’ex calciatore ha parlato della sua storia e di come la carriera sia naufragata per colpa di un procedimento molto lungo che lo ha portato a rimanere tre mesi in carcere e ad affrontare vari processi. Solo Vialli gli è stato molto vicino quando tutto il suo mondo gli crollava sotto i piedi. Ecco l’intervista integrale nel