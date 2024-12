Fanpage.it - Meloni vola in Lapponia per il vertice Nord-Sud: focus su immigrazione e sicurezza

Leggi su Fanpage.it

Giorgiaè arrivata in, dove è stata accolta dal premier Petteri Orpo per il-Sud. Sul tavoloe protezione dei confini, in modo particolare quelli della Finlandia, a pochi chilometri dal conflitto russo-ucraino.