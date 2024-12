Lidentita.it - Medico e complottista: chi è l’attentatore dei mercatini, oggi Scholz a Magdeburgo

Leggi su Lidentita.it

Si chiama Tabel Jawad Hussein Al Abdulmohsen il presunto autore della strage aidi Natale di. Ha 50 anni, è di origini saudite ed è entrato in Germania nel 2007. Tutt’altro che un emarginato, si tratta di unche sarebbe specializzato in psichiatria. Cosa che, se confermate le accuse, non gli avrebbe .: chi èdeiL'Identità.